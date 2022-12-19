В ОДКБ анонсировали ряд военных учений на западных границах

Страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируют провести ряд учений на своих западных границах, сообщает Новое время.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась, пишет Белта.

Он назвал это «мерой стратегического сдерживания», а войска стран ОДКБ назвал «миротворческими силами».

Зась также отметил, что совместные маневры военных РФ и Беларуси, которые страны проводят на фоне войны России против Украины, являются «достаточными».

Он пригрозил, что может быть развернуто оперативно и большее количество войск.

"В следующем году планируется целый ряд учений со стороны ОДКБ, и это тоже можно рассматривать как меру стратегического сдерживания. При необходимости мы можем очень оперативно развернуть и большую группировку наших миротворческих сил. Для этого все у нас есть" , — резюмировал он.

В состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. На фоне полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, в Астане заявили, что военные ОДКБ не будут участвовать в войне.

13 декабря Беларусь объявила внезапную проверку боеготовности своих сил. До этого режим Александра Лукашенко объявил о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».

19 декабря российский диктатор Владимир Путин впервые за три года приехал в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Не исключено, что Путин будет пытаться склонить белорусского диктатора к открытому участию в войне против Украины.

О желании Путина использовать беларускую армию для нового наступления на Киев заявлял, в частности, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.