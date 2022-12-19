Зеленский рассказал, сколько РФ получила дронов-камикадзе от Ирана
Глава Украинского государства Владимир Зеленский заявил, что РФ получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed - 250 БПЛА, сообщает Зеркало недели.
"Этой ночью Украина снова была атакована иранскими дронами. 34 «Шахеды». Я говорю и количество, и название, и совершенно конкретно. Это «Шахеды» из новой партии, которую получила Россия от Ирана. 250 штук – столько всего «Шахедов» сейчас получено государством-террористом", – подчеркнул президент во время обращения к участникам встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства