Bloomberg: Агрессия Путина возвращает армию Финляндии в моду

Военное вторжение России в Украину существенно изменило отношение европейских стран к своей безопасности и обороноспособности. Спустя всего несколько месяцев после начала полномасштабной войны, Финляндия и Швеция выразили намерение стать полноправными членами Североатлантического альянса. Включение этих стран в НАТО существенно усилит его обороноспособность. И если раньше политика финских властей в вопросах защиты и обороны страны выглядела несколько старомодной, сейчас ситуация кардинально изменилась, передает Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

"У нас есть значительные оборонные возможности, чтобы вести такую же войну, как сейчас идет в Украине" , - заявил в интервью генерал и главнокомандующий обороны Финляндии Тимо Кивинен. - "В пересчете на душу населения у нас, вероятно, самая большая огневая мощь в Европе".

Слова генерала действительно соответствуют нынешней реальности. В отличие от Франции, Германии, Швеции и многих других стран Европы, Финляндия никогда не отменяла призыв на военную службу и в случае необходимости может мобилизовать до 280 000 солдат из числа подготовленных резервистов.

Помня о прошедшем вторжении России на территорию их страны, Финляндия, даже после распада Советского Союза, не стала ликвидировать 1343-километровую оборонную систему вдоль границы с РФ. В то время как другие европейские страны демонтировали ее, считая, что военные конфликты остались далеко позади.

Финские официальные лица откровенно признаются в разочаровании относительно того, что через шесть месяцев после подачи заявки они до сих пор не стали членами НАТО. Преградой на пути скандинавских стран в Альянс сейчас являются Турция и Венгрия, которые до сих пор не ратифицировали соглашение в парламентах.

"Мы уже выполняем военные критерии для членства, и, глядя на наши расходы на оборону, мы отвечаем и критерию 2% ВВП" , - подчеркнул Кивинен.

Для обороноспособности страны не только было накоплено значительное количество тяжелой техники, но, с учетом особенностей ведения войны в Украине, Финляндия усиливает свою противовоздушную оборону и увеличивает объемы тяжелой артиллерии.

В частности, недавно с Соединенными штатами было подписано соглашение, общей суммой в 535 миллионов долларов, на поставку боеприпасов для финского парка реактивных систем залпового огня М-270 и пополнение парка 155-миллиметровых самоходных гаубиц. Также Госдеп США одобрил продажу ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" на сумму 323 миллиона долларов для использования финскими истребителями, заявив, что стране "не трудно включить это оборудование в свои Вооруженные силы".

"Эти олдскульные возможности артиллерии и пехоты выделяют Финляндию среди союзников по НАТО. Многие страны Европы отказались от доктрин территориальной обороны времен холодной войны в 1990-х и начале 2000-х годов. Танки были списаны, полевые орудия законсервированы, численность личного состава и бюджеты урезаны. Однако это не касается Финляндии" - пишет Bloomberg.