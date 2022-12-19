Зеленский призвал западных партнеров передать Украине больше вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров продолжить поддержку Киева в борьбе с Россией, а также призвал передать Киеву больше систем ПВО и другого вооружения, сообщает Новое время.

Об этом он сказал во время обращения к лидерам Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства.

"Я буду сегодня очень конкретным, абсолютно практичным. Возможно, вы ожидаете более политического выступления. Но сейчас другое время. Время для конкретных вещей. Зима сейчас — это действительно решающее время. Время, когда можно принять решение, результаты которых уже весной позволят очертить восстановление нашей территориальной целостности и гарантировать, что российский реваншизм никогда больше не преодолеет границу Украины, а значит — Европы" , — отметил он.

Зеленский обратился к странам-партнерам с конкретными призывами.

Он попросил Британию увеличить поставки ПВО Украине.

"Когда мы сможем полностью защитить украинское небо, это означает демонтаж последней большой российской возможности терроризировать Украину. Следовательно, это будет и демонтаж последней великой российской надежды на то, что якобы им удастся покорить наше государство и людей. И я прошу вас увеличить возможность поставки систем ПВО нашему государству и помочь ускорить соответствующие решения партнеров" , — отметил президент.

Нидерланды он попросил предоставить танки, Швецию и Латвию — артиллерийские комплексы, а Эстонию и Финляндию — артиллерийские снаряды.

Зеленский также прокомментировал последние атаки войск РФ на украинские города.

"Я прошу вас поддержать нашу страну именно сейчас четким решением — предоставить все то, что может не только сохранять существующую динамику на поле боя в Украине, но и ускорить движение наших сил обороны к победе. Ибо наша победа — это будет и победа каждого из вас, и это победа Европы, ваших народов, победа, которой ожидает, уверен, весь мир. Так уж случилось, что украинские дети в своих письмах к святому Николаю просят ПВО, просят оружия, просят победы — победы для них, победы для всех украинцев" , — резюмировал он.

В ночь на 19 декабря РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область.

Украинская столица выдержала несколько волн атак иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Оккупанты направили на Киев 23 беспилотника, 18 из них удалось сбить.

Один из беспилотников попал по объекту критической инфраструктуры, начался пожар. Обломки сбитых дронов повредили проезжую часть в Соломенском районе города, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе.

Утром 16 декабря войска РФ также осуществили массированную атаку на Украину. В ряде областей на востоке и юге страны, а также в центре, были зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры. В этот день Россия выпустила по украинским городам 76 ракет, 60 из них удалось сбить.