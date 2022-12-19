ГУР: РФ хочет полностью захватить не только Донбасс, но и Запорожскую область

Россия хочет продолжить оккупацию Донецкой, Луганской и Запорожской областей и полностью их захватить, сообщает Новое время.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в интервью немецкому таблоиду Bild.

По словам Скибицкого, после освобождения Херсона защитниками Украины война вступила в новую фазу. Оккупанты, которые сбежали из Херсона, будут дислоцированы в Запорожской, Луганской и Донецкой областях:

"Они считают эти регионы „российской территорией“ и хотят продолжать полностью их оккупировать".

Представитель ГУР отметил, что российские военные и боевики ЧВК Вагнер сосредоточили атаки вокруг Бахмута Донецкой области, потому что хотят захватить Донецкую область и атаковать Краматорск и Славянск с юга.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале страна-агрессор РФ может пойти в новое наступление.

Позже Американский институт изучения войны предположил, что в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что РФ готовит вторую волну наступления в 2023 году.