Министр обороны: Нидерланды будут предоставлять Украине военную помощь сколько нужно

Гарантии безопасности Российской Федерации можно обсуждать только после вывода всех российских войск из Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на брифинге.

"Гарантии безопасности РФ должны обсуждаться только после того, как будут выведены все российские войска из Украины" , - отметила Оллонгрен.

По ее словам, до того, как президент РФ Владимир Путин заявит о таком решении, говорить о каких-либо гарантиях для Москвы не имеет смысла. Она также подчеркнула, что Амстердам будет предоставлять Киеву гуманитарную, военную и политическую поддержку столько, сколько это будет необходимым.

Ранее мы писали, что Нидерланды предоставили Украине военной помощи на 987 миллионов евро.

Ранее в декабре сообщалось, что Нидерланды выделят Украине финансы на восстановление энергетики на сумму в 20 миллионов долларов.