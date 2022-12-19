Bloomberg: Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ

Страны Евросоюза достигли соглашения об ограничении цен на природный газ на уровне 180 евро за МВт·ч — это менее $2000 за тысячу кубометров, сообщает Новое время.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что таким образом в ЕС положили конец многомесячным политическим спорам о том, стоит ли вмешиваться в энергетический кризис, который может привести к рецессии в регионе.

Механизм коррекции газового рынка, предназначенный для предотвращения резких колебаний цен, будет применяться с 15 февраля.

Новое ограничение вступит в силу только в том случае, если разница в цене с мировыми ценами на сжиженный природный газ превысит 35 евро.

Чтобы механизм сработал, цены должны оставаться выше обоих потолков в течение трех дней.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия в ноябре предлагала ограничить максимальную цену на газ на уровне 275 евро за МВт-час. Позже председательствующая в ЕС Чехия предложила ограничить цену на уровне 264 евро, также говорили о пороге в 220 евро за МВт-час.