Андрющенко: Оккупанты увеличивают присутствие войск вокруг Мариуполя

Российские оккупанты продолжают увеличивать количество военного контингента возле Мариуполя, заявил советник мэра Петр Андрющенко, сообщает Новое время.

По его словам, в селе Азовское Мариупольского района россияне разместили свою военную технику прямо между домов мирных жителей.

Он также подчеркнул, что количество военной техники оккупантов «в разы превышает количество местного населения».

"Ангары для сельхозтехники приспособлены для хранения грузовиков и БТР" , — добавил он.

17 декабря Андрющенко заявил, что во временно захваченном Мариуполе существенно увеличилось количество военных РФ.