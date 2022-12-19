Гендиректор Yasno: В Киеве 10 часов без света – реальность на сегодня

Ситуация с электроснабжением в Киеве остается сложной, в понедельник, 19 декабря, практически полностью отключают все три группы одновременно – графики не работают, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

"Ко всем поврежденным объектам, по которым продолжаются ремонты, добавился еще инфраструктурный объект, из-за чего света нет на значительной части правого берега города и кое-где – в области. Так же страдают все районы", – объяснил топ-менеджер компании.

По его словам, сейчас в столице вся критическая инфраструктура – больницы, водоканалы, метро – запитана и свет есть на около 20% населения.

"Реальны ли сейчас длительные отключения в Киеве? Да, 10 часов без света – это, к сожалению, реальность на сегодня.

Как быстро вернемся к стабилизационным – предсказать трудно. Энергетики на всех уровнях элементарно не успевают восстановить функциональность системы между прилетами. Но надеюсь, что завтра будет немного лучше", – добавил Коваленко.

Напоминаем:

К 11:00 понедельника, 19 декабря, в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация, в 10 областях продолжаются аварийные отключения света, а восстановление может занять "долгое время".