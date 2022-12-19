Замглавы фракции "Слуга народа" написала заявление о выходе из партии

Нардеп, заместитель руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Галина Янченко приняла решение написать заявление о выходе из партии, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ее Facebook.

"Написала заявление о выходе из партии "Слуга народа" , - написала Янченко.

По ее словам, причиной этому является недовольство действиями одной из коллег по партии.

Напомним, ранее стало известно, что Верховная рада поддержала назначение нардепа от фракции "Слуга народа" Максима Дырдина на должность представителя парламента в Конституционном суде.

Также мы писали, что парламент назначил народного депутата от "СН" Ольгу Совгирю на должность судьи Конституционного суда.