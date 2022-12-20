"Венецианка" рекомендует изменить принятый законопроект о КСУ

Венецианская комиссия опубликовала обновленный вывод по законопроекту №7662 об "усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда", принятие которого является одним из требований для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.﻿, сообщает Европейская правда.

В заключении эксперты Совета Европы указывают, что в Консультативную группу экспертов (КГЭ), которая будет проверять кандидатов в КСУ, необходимо включить еще одного, седьмого, члена из числа независимых международных экспертов.

Кроме того, решения КГЭ должны быть обязательными к исполнению, то есть кандидат, который не прошел проверку, не может ни при каких обстоятельствах быть назначенным судьей КСУ.

Принятый Верховной Радой законопроект сейчас предусматривает шесть членов КГЭ, из которых трое являются независимыми экспертами, а остальные назначаются президентом, Верховной Радой и Съездом судей, причем без голоса последних ни одно решение принять невозможно. Седьмой независимый эксперт позволит нивелировать политическое влияние на комиссию, указывают в Фундации DEJURE.