Погода в Украине на 20 декабря: На севере мокрый снег, местами до -15°

Сегодня, 20 декабря, на севере Украины пройдут осадки в виде мокрого снега, местами гололедица. Температура в Киеве около 0°﻿. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра, сообщает Деловая столица.

"Без осадков, лишь в северной части утром и днем небольшой мокрый снег. На дорогах западных и северных областей местами гололедица" , — пишут синоптики.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, на севере Левобережья до 15° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Прикарпатье, юге Одесщины и в Крыму 2-7° тепла.

В Киевской области небольшой мокрый снег, местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 6-11° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 7-9° мороза, днем около 0°.