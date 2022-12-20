Зимний дизель и зимний бензин: что нужно в Украине

Низкая температура плохо влияет на характеристики многих веществ, и автомобильное горючее – не исключение. Касается ли это современного бензина и дизеля с маркировкой Евро 5, сообщает Автоцентр.

В первую очередь, конечно, о дизтопливе. Ведь множество впечатляющих шоферских историй о превратившемся «в кисель» дизтопливе мы наслушались еще в конце прошлого века. В холодные зимы неподходящее дизельное топливо может стать настоящим кошмаром для владельцев дизельных машин.

Почему бывает зимнее и летнее ГП

Проблема дизтоплива состоит в том, что, в отличие от бензина, в нем есть парафиновые углеводороды. Те же, из которых на морозе ниже –5 –10°С начинает выпадать парафин.

Поначалу это лишь помутнение, начало кристаллизации парафинов, но ближе к – 15°С обычный летний «дизель» начинает конкретно густеть. Настолько, что нарушается качество его распыления через форсунки, а фильтры отказываются пропускать через себя гелеобразную субстанцию. Еще 5 – 8 градусов «вниз» – и то, что было дизтопливом, приобретает качества киселя и окончательно теряет возможность двигаться по топливопроводам. Поэтому главное отличие зимнего дизтоплива – в наличии депрессорных присадок, предотвращающих кристаллизацию парафинов.

Вообще тема замерзания солярки настолько болезненна и важна, что некоторые сети АЗК выделяют зимнее ЗН в отдельный бренд. Например, в национальной сети UPG кроме зимнего EURO Diesel с температурой фильтрации до –22°С есть горючее Diesel Арктика – и оно не начинает замерзать до –37°С.

А если зима теплая? Нельзя ли обойтись летним сортом ДТ?

Качественный летний дизель вполне успешно может работать в автомобиле до мороза –8 –10°С. Но при движении по загородной трассе и при такой температуре есть риск замерзания горючего в топливопроводах и в фильтре – из-за них обдул морозным воздухом. А кроме того, кто даст гарантию, что после легкого дневного морозца ночью температура не упадет до –15°С?

Как избежать остановки дизеля в мороз на трассе

Главное правило водителя-дизелиста – заправляться на уважаемых брендовых АЗK, где зимой продают гарантированно зимнее ЗН. А если по какой-то причине пришлось заправиться сомнительным продуктом, вместе с ним надо залить в бак препарат-антигель, предотвращающий парафинизацию горючего.

Что делать, если горючее в машине уже замерзло

Растворить сгустки парафина, которые уже образовались в баке и накопились в фильтре, невозможно – от них можно избавиться только путем нагрева. В идеале нужно поставить машину на несколько часов в теплый бокс, причем длительность оттаивания будет зависеть от температуры промерзания и объема горючего. Вариант с приливанием в бак порции горячего горючего не поможет вернуть работоспособность фильтра – его придется подогревать «персонально» (например, феном). Так же отдельно надо греть топливопроводы, хотя к счастью, полностью они замерзают нечасто.

Как работает антигель

Антигелями зовут депрессорные присадки, препятствующие образованию больших сгустков парафина. Эти препараты бывают двух видов. В препаратах первого типа молекулы покрывают собой микрокристаллы парафинов и не дают им соединяться, вырастая в размерах. Второй тип антигелей наоборот, провоцирует образование в топливе многочисленных кристаллов парафина – их так много, что они не вырастают большими. То есть в обоих случаях парафины кристаллизуются, но лишь в мелкие сгустки, которые не забивают фильтры. Кстати, именно поэтому в мороз старая солярка с присадками-депрессорами мутнеет.

Бензин зимний и летний

К счастью, свойства бензина зависят от температуры не настолько принципиально, как дизтопливо. Хотя есть один важный показатель, привязанный к сезону: давление насыщенного пара (ТНП). Поскольку бензин активно улетучивается, для лета его делают менее летучим – чтобы улучшить его экологичность, сроки хранения и условия работы топливной системы. Бензин зимнего класса улетучивается вполовину активнее, в частности, чтобы обеспечить хорошие пусковые качества двигателя.

Интересно, что действующие законы Украины не нормируют сезонность автомобильных бензинов. Но уровень ТНП каждой партии бензина определяется и указывается в сопроводительных документах. Так, у летних бензинов этот показатель составляет 45 – 80 кПа, а у зимних – 60 – 100 кПа (ДСТУ 7687:2015).

Но выходит, что положиться на соответствие классу бензина актуальному времени года можно только на ответственных АЗС, которые ценят доверие покупателей и свое имя.