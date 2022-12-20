Разведка Британии: Зачем Путин посетил "штаб войны"

Британская разведка считает, что визит Путина в штаб так называемой "специальной военной операции" 16 декабря должен был показать коллективную ответственность за провалы в войне с Украиной.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании во вторник, сообщает Украинская правда.

"16 декабря президент России Владимир Путин посетил Объединенный штаб специальной военной операции. На видеозаписи Путин встретился с рядом высокопоставленных военных, включая начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. Он предложил внести предложения по дальнейшим шагам Специальной военной операции" , – пишет британская разведка.

В ходе этой хореографически срежиссированной встречи Путин, очевидно, намеревался продемонстрировать коллективную ответственность за проведение военных операций в Украине, говорится в обзоре.