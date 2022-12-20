Генштаб: РФ уже потеряла более 99 тысяч солдат и 266 вертолетов

Генштаб: РФ уже потеряла более 99 тысяч солдат и 266 вертолетов
Фото: Генштаб ВСУ

Согласно данным Генерального штаба ВСУ﻿, Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 99 230 военных, 266 вертолетов и 2 995 танков.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.12 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 99 230 (+430) человек ликвидировано,
  • танков – 2 995 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 974 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 1 960 (+7) ед,
  • РСЗО – 410 (+0) ед,
  • средств ПВО – 212 (+0) ед,
  • самолетов – 281 (+0) ед,
  • вертолетов – 266 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 680 (+23) ед,
  • крылатых ракет – 653 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 599 (+7) ед,
  • специальной техники – 177 (+2) ед.

Данные уточняются.

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