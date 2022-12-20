FreeДом: Зеленский приехал в Бахмут (Обновлено)

Телеканал FreeДом сообщает﻿, что президент Владимир Зеленский 20 декабря находится в Бахмуте Донецкой области.

Президент Зеленский, по данным канала, прибыл в Бахмут. Визит главы государства предварительно не анонсировался.

Спикер президента Никифоров подтвердил, что Зеленский посетил Бахмут.

"Он посетил передовые позиции, наградил бойцов знаками отличия и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал" , - сообщил спикер.

Президент Зеленский в Бахмуте вручил награды защитникам Украины.

"Мне кажется, бахмутские герои должны получить то же, что получает каждый человек. Я желаю, чтобы их дети, семьи — чтобы у них было все нормально, было тепло, чтобы было здоровье. Хочется пожелать, чтобы был свет, но такая сложная ситуация, что свет то есть, то нет. Главное — чтобы свет был внутри" , — заявил Владимир Зеленский.

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