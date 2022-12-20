Важные истории: От чего гибнут россияне на войне

По данным российского издания "Важные истории", за время полномасштабного вторжения в Украину российские военные погибали не только в боях, но и несли небоевые потери, в том числе благодаря "дружественному огню", хотя Минобороны РФ скрывает статистику.

В расследовании издания утверждается, что халатность командования, низкое качество военной подготовки истощают российские войска еще до отправки на фронт.

Одной из самых распространенных причин гибели оккупантов называется неосторожное обращение с оружием. В изученных изданием приговорах гарнизонных военных судов повторялся примерно один и тот же сюжет: военный забыл поставить оружие на предохранитель и случайно или ради шутки выстрелил в сослуживца.

Также к гибели захватчиков часто приводит пьянство в армии, халатность командиров, неумение пользоваться военной техникой и бытовые конфликты.

"Употребление военнослужащими алкоголя во время службы - это главная причина происшествий в вооруженных силах, таких как травмы, конфликты, убийства, по крайней мере в мирное время на территории вне зоны боевых действий" , - говорят военные эксперты из Conflict Intelligence Team.

На количество таких потерь также влияет низкий уровень компетенций командного состава и низкий уровень профессиональной подготовки российских военнослужащих, считают аналитики.

В частности, приводится пример, когда контрактник Станислав Болкунов убил сослуживца и сел на 10 лет. Другим военным он говорил, что выстрелил, потому что "хотел снять напряжение и другого выхода не нашел".

Издание утверждает, что убийства сослуживцев на поле боя в Украине в приговоры военных судов не попадают. Часто военные оказываются под огнем со стороны своих из-за проблем со связью и наведением огня на цели.

По мнению экспертов издания, на 10 месяц войны доля российских потерь от friendly fire превысила общемировую условную норму.