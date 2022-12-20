Боррель: Иран должен немедленно прекратить военную поддержку России

Тегеран должен немедленно прекратить военную поддержку Москвы в войне с Украиной, сообщает Деловая столица.

Об этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал в Twitter после встречи с главой МИД Ирана.

"Давно назрела встреча в Иордании с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир-Абдоллахияном на фоне ухудшения отношений между Ираном и ЕС. Указал на необходимость немедленно прекратить военную поддержку России и внутренние репрессии в Иране" , — написал Боррелль.

Necessary meeting w Iranian FM @Amirabdolahian in Jordan amidst deteriorating Iran-EU relations Stressed need to immediately stop military support to Russia and internal repression in IranAgreed we must keep communication open and restore #JCPOA on basis of Vienna negotiations — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 20, 2022

Он также сообщил, что ЕС будет продолжать работать с Ираном по возобновлению иранского ядерного соглашения 2015 года на основе Венских договоренностей.

19 декабря в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что укрепление сотрудничества с Россией "не направлено на какую-либо третью страну".