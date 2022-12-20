Боррель: Иран должен немедленно прекратить военную поддержку России
Тегеран должен немедленно прекратить военную поддержку Москвы в войне с Украиной, сообщает Деловая столица.
Об этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал в Twitter после встречи с главой МИД Ирана.
"Давно назрела встреча в Иордании с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир-Абдоллахияном на фоне ухудшения отношений между Ираном и ЕС. Указал на необходимость немедленно прекратить военную поддержку России и внутренние репрессии в Иране", — написал Боррелль.
Он также сообщил, что ЕС будет продолжать работать с Ираном по возобновлению иранского ядерного соглашения 2015 года на основе Венских договоренностей.
19 декабря в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что укрепление сотрудничества с Россией "не направлено на какую-либо третью страну".