СМИ: В Беларуси россияне везут технику и оккупантов к границе с Украиной
Мониторинговая группа сообщила, что Россия начала перебрасывать на юг Беларуси, то есть к границе с Украиной, технику и мобилизованных российских оккупантов, сообщает Украинская правда.
Об этм сообщает Беларускі Гаюн в Telegram.
Сообщается, что в течение 20 декабря фиксируют перевозки танков, грузовиков и личного состава ВС РФ с белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, на юг - ближе к границе с Украиной.
Предыстория:
- 3 декабря в Минск приезжал министр обороны РФСергей Шойгу. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Шойгу оказывал давление на Александра Лукашенко.
- 19 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и неизменный более 20 лет лидер России Владимир Путин встретились в Минске(Беларусь).
- Российский и белорусский диктаторы, по словам Путина, обсудили совместное производство новой военной техники, дальнейшие военные учения и подготовку белорусских военных летчиков.
- Лукашенко похвастался, что в Беларуси на боевое дежурство поставили зенитный ракетный комплекс С-400 и ракетный комплекс "Искандер".
- Украинские власти считают, что российский диктатор Владимир Путин пытался в Минске 19 декабря склонить белорусского диктатора Александра Лукашенко направить белорусские войска на войну против Украины.