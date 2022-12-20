СМИ: В Беларуси россияне везут технику и оккупантов к границе с Украиной

Мониторинговая группа сообщила, что Россия начала перебрасывать на юг Беларуси, то есть к границе с Украиной, технику и мобилизованных российских оккупантов, сообщает Украинская правда.

Об этм сообщает Беларускі Гаюн в Telegram.

Сообщается, что в течение 20 декабря фиксируют перевозки танков, грузовиков и личного состава ВС РФ с белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, на юг - ближе к границе с Украиной.

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