Премьер Косово обвинил Путина в желании разжечь войну на Балканах

Глава правительства Косово Альбин Курти обвинил российского диктатора Владимира Путина в желании спровоцировать на Балканах новый конфликт, сообщает Новое время.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Курти считает, что кремлевский режим хочет нарочно разжечь эскалацию между Косово и Белградом из-за провала российской армии в Украине.

На фоне напряженности, которая наблюдается в регионе последние недели, активизировались так называемые «народные патрули» сербской националистической организации, связанной со скандальной российской ЧВК Вагнера.

Ранее этнические сербы заблокировали в Косово дороги, ведущие к границе с Сербией, после чего произошли столкновения и перестрелки с полицией.

По словам Курти, он серьезно обеспокоен тем, что ситуация может обостриться в пользу Путина, поскольку российские и сербские силы провели в 2021 году более сотни совместных военных учения.

"Думаю, что беспокойство наших западных партнеров и друзей вызывают связи Белграда с Москвой. Мы не знаем, как они могут быть приведены в действие в случае роста напряженности в сторону эскалации на севере. Я думаю, что их главная забота именно в этом: теперь, когда Россия получила тяжелые потери в Украине после своего вторжения, они заинтересованы в том, чтобы переместить военные действия на Балканы, где у них есть клиент в Белграде" , — заявил премьер.

Истоки проблемы

После войны 1998−1999 годов, когда сербские власти развернули репрессии и чистки против косовского албанского этнического большинства и в конфликт вмешалось НАТО, край перешел под контроль ООН. Через десять лет косовские албанцы провозгласили независимость от Сербии, однако последняя, как и ряд других стран мира, не признала суверенитет Косово.

С тех пор в регионе базируется контингент миротворцев НАТО, который ныне насчитывает около 4 тыс. военных, а Европейский Союз выступает посредником в процессе нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Обе столицы стремятся получить членство в ЕС. Но время от времени в 1,8-миллионном Косово, где 92% населения составляют албанцы, а 6% - сербы, вспыхивают конфликты.