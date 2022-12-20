Украина стала страной года по версии журнала The Economist
Украина стала страной года по версии журнала The Economist, сообщает Новое время.
Журналисты заявили, что в обычные времена выбрать страну года по версии The Economist сложно, но в этом году, впервые выбор очевиден.
"Это может быть только Украина", — пишет издание.
Издание определило четыре качества украинцев: героизм, изобретательность, стойкость и вдохновение.
"Украинцы стояли и дрались. Президент Владимир Зеленский, отвергая предложения Запада вывезти его из Киева, якобы огрызнулся, что ему нужны „боеприпасы, а не транспорт“. Подобный характер проявили и простые украинцы", — пишет издание.
В материале The Economist сказано, что защищаясь от агрессора, украинцы обрели новое чувство государственности.
Журнал подчеркнул, что украинцы показали, что ложь можно разоблачить, а террору можно противостоять.
"Их борьба далека от завершения. Но их пример в 2022 году был непревзойденным. Слава Украине!", — сказано в статье.