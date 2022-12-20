Кулеба призвал мир признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир признать российскую частную военную компанию "Вагнера" террористической организацией из-за ее деятельности в Украине и Африке, сообщает Европейская правда.

Об этом Кулеба заявил на брифинге во вторник.

"Украина, которая больше всего страдает от преступной деятельности ЧВК "Вагнера", поддерживает позицию стран Африки, которые рассматривают "вагнеровцев" как существенную угрозу безопасности. Нужно немедленно признать их террористической организацией" , - сказал он.

Глава МИД напомнил, что российские наемники не только уничтожают город Бахмут в Донецкой области, но и ведет подрывную деятельность в африканских странах: в Буркина-Фасо помогают военной хунте в обмен на разработку месторождений золота, а в Мали - поддерживают нынешнюю военную хунту.

"Вагнеровцам" выгодно ослабление африканских стран, потому что в условиях хаоса легче грабить природные ресурсы региона и вкладывать их потом в снаряжение и финансирование своих подразделений в Украине. Вот такая простая связь между добычей "Вагнером" золота в Африке и боевыми действиями на территории Украины, которые ведет эта террористическая группировка" , - подчеркнул Кулеба.

ЧВК "Вагнера" появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где Россия имеет важные интересы - в частности Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике и Украине. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. В ЧВК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем.

Евгений Пригожин долгое время отрицал связь с ЧВК "Вагнера", но недавно подтвердил существование этой группы. Олигарх, который находится под западными санкциями, считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины.

Ранее стало известно, что депутаты Европарламента хотят признать частную военную компанию "Вагнера" террористической организацией.