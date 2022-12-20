В России хотят наказывать за карту без аннексированных украинских областей

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает наказание за распространение карт, "оспаривающих территориальную целостность России", сообщает Украинская правда.

﻿Об этом сообщила "Медуза" со ссылкой на российскую Думу.

За распространение карт без оккупированных украинских Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма в России будет грозить штраф или арест до 15 суток.

Такие карты, согласно законопроекту, будут признаны "экстремистскими материалами".

Под закон, в случае его принятия, может попасть любая карта, на которой, например, аннексированные территории Украины не обозначены как часть России.

Отмечается, что за карты, выданные до принятия закона, наказания не будет.

Напомним:

Оккупанты провели с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Результаты "нарисовали" следующие: от 87 до 99% за аннексию.

А 30 сентября Путин подписал "договор о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители - граждане РФ.