Генштаб: РФ наращивает переброски мобилизованных и техники с Дальнего Востока

На 300 сутки полномасштабного вторжения в Украину Россия все больше перебрасывает из дальневосточных регионов мобилизованных мужчин, вооружение и военную технику, горюче-смазочные материалы и боеприпасы, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 вторника 20 декабря.

"Российские оккупанты продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращают наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Наращивают объемы переброски мобилизованного личного состава, вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов и боеприпасов из дальневосточных регионов Российской Федерации".

РФ сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

На других направлениях, по данным Генштаба ВСУ, враг осуществляет оборону ранее занятых рубежей, сосредоточивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, одновременно продолжает осуществлять обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов вдоль линии соприкосновения.

В течение суток российские войска нанесли 10 авиационных и 4 ракетных удара по гражданским объектам населенных пунктов Андреевка, Волчанск, Соледар, а также осуществили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Херсон.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается и в дальнейшем на всей территории Украины.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили склад боеприпасов, 3 пункта управления и 8 районов сосредоточения живой силы врага.

Ситуация на разных направлениях: