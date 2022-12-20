Шмыгаль: Россия будет делать все, чтобы оставить Украину без света до Нового года

Учитывая регулярные российские атаки на энергосистему, давать какие-либо прогнозы по стабилизации энергоснабжения невозможно. До Нового года россияне хотят оставить украинцев без света, сообщает Новое время.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства во вторник, 20 декабря.

Он также добавил, что россияне проводят информационные атаки на эту тему, чтобы посеять панику и уныние среди населения Украины.

"В условиях, когда энергосистема испытывает удары чуть ли не каждый день, давать какие-либо прогнозы по возобновлению стабильного энергоснабжения просто невозможно. Местные власти так же не должны создавать завышенных ожиданий. Ведь параллельно с атакой против нашей энергетики Россия проводит информационно-психологические операции, чтобы посеять панику и уныние" , — сказал Шмигаль.

Премьер-министр отметил, что украинцев предупреждают о том, что свет может быть всего по несколько часов в день; о том, что положение дел в энергосистеме может как улучшиться, так и ухудшиться в зависимости от интенсивности и массированности новых атак россиян.

"Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому должны готовиться к новым атакам" , — добавил Шмигаль.

По состоянию на 20 декабря из-за существенных повреждений электросети почти в 11 областях Украины введены аварийные отключения света.