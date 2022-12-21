Системы Patriot для Украины: пакет помощи достигнет $1,8 млрд – АР

США выделят Украине военную помощь на сумму 1,8 миллиарда долларов в рамках большого пакета, который впервые будет включать системы ПВО Patriot и высокоточные управляемые бомбы для истребителей.﻿﻿ Об этом сообщает издание The Associated Press со ссылкой на заявления американских чиновников на фоне анонсированного визита президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Украинская правда.

Американские чиновники описали детали помощи на условиях анонимности, поскольку она еще не была объявлена.

Эта помощь свидетельствует о расширении Соединенными Штатами видов передового вооружения, которое они отправят в Украину для усиления противовоздушной обороны страны против российских ракетных ударов.

Пакет помощи, который, как ожидается, будет объявлен в среду, будет включать оружие со складов Пентагона на 1 миллиард долларов и еще 800 миллионов долларов через Инициативу содействия безопасности Украины, которая финансирует вооружение, боеприпасы, обучение и другую помощь.

Издание отмечает, что неизвестно, когда именно Patriot прибудет на линию фронта в Украине, поскольку американские военные должны сначала научить ВСУ пользоваться высокотехнологичной системой. Как предполагается, обучение продлится несколько недель.