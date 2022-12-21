ISW: Кремль добивается уступок от Лукашенко
Аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что Кремль давит на белорусского диктатора Александра Лукашенко, чтобы не дать ему маневрировать и пойти на требования России, сообщает Украинская правда.
Как отмечают аналитики, усиление давления России на Беларусь уменьшает пространство для маневра президента РБ Александра Лукашенко, чтобы избежать уступок Кремлю.
Российские военнослужащие, вероятно, будут управлять системами С-400, базирующимися в Беларуси.
Несмотря на развертывание в Беларуси российских танков, в институте пока не видят признаков наступления на Украину из РБ.
Решение Путина наградить лиц из своего окружения, которые даже не принимали непосредственного участия в боевых действиях, в отличие от визита Зеленского на передовую в Бахмуте, вызвало определенную критику среди российских националистических сил.
Бывший командир российских боевиков и критический голос в российском информационном пространстве Игорь Гиркин отметил, что Путин награждает "своих героев в Кремле", а не российских и марионеточных военнослужащих, участвующих в боевых действиях на передовой
Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин еще больше решил подорвать репутацию Путина (возможно, непреднамеренно - предполагают в ISW) в российском информационном пространстве, пытаясь повысить свой авторитет на фоне визита Зеленского в Бахмут.
В то же время Пригожин пытается легализовать ЧВК "Вагнер", лишить ее клейма "наемника" и вместо этого снова представить группу как легитимное военное формирование в России, которое поддерживает российские национальные интересы.
Основные выводы ISW:
- Давление России на Беларусь уменьшает пространство для маневра белорусского президента Александра Лукашенко, чтобы избежать уступок Кремлю.
- Институт мировой политики продолжает наблюдать признаки, соответствующие наименее вероятному, но наиболее опасному варианту развития событий (МНВРП) возобновления российского вторжения на север Украины с территории Беларуси.
- Визит президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут подрывает продолжающуюся информационную операцию Кремля, направленную на то, чтобы представить президента России Владимира Путина как причастного к войне лидера.
- Финансист Вагнера Евгений Пригожин подорвал усилия Путина изобразить себя в российском информационном пространстве как лидера военного времени, возможно, непреднамеренно.
- Усилия Кремля, направленные на улучшение репутации Министерства обороны России, возможно, побудили Пригожина к активизации усилий по легализации "Вагнер Групп" в России.
- Кремль, вероятно, продолжит усилия, направленные на то, чтобы изобразить президента России Владимира Путина и Министерство обороны (МО) России как эффективных лидеров, когда Путин проведет расширенное ежегодное заседание коллегии МО России 21 декабря.
- Российские войска проводили ограниченные контратаки вдоль линии Сватово-Кременная.
- Захватчики продолжали наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки.
- Оккупанты расширяют оборонительные укрепления на левом (восточном) берегу Днепра в Херсонской области.
- Представитель Кремля уклонился от ответа на вопрос о заявлении офицера военкомата Московской области от 17 декабря о том, что российские власти продлят срок службы для солдат срочной службы.
- Президент России Владимир Путин потребовал от российских спецслужб усилить борьбу с проукраинскими партизанами.