Выходные на Рождество и Новый год 2023: что нужно знать украинцам
В Украине во время военного положения действуют другие правила предоставления выходных. Все зависит от того, на какой день приходится государственный или церковный праздник, пишет Василина Копитко, РБК-Украина.
Традиционно в Украине переносили выходной на следующий рабочий день после праздника, если он выпадал на субботу или воскресенье.
В этом году Рождество западного обряда (25 декабря) приходится на воскресенье, Новый год тоже. Рождество восточного обряда (7 января) – на субботу.
Соответственно 26 декабря 2022 года, 2 и 9 января 2023 года должны быть выходными днями. Но поскольку в Украине военное положение продлили до 19 февраля 2023 года, перенос выходных - отменяется. Соответственно, понедельники после праздников будут рабочими днями.
Эти нормативы касаются государственных и учреждений. Владельцы частных компаний могут самостоятельно решать, каков будет график отдыха и работы персонала.
Календарь праздников на 2023 год
Сейчас в Украине 12 государственных праздников. Дни, на которые они выпадают, выходные. В 2023 году это:
- 1 января (воскресенье) – Новый год;
- 7 января (суббота) – православное Рождество Христово;
- 8 марта (среда) – Международный женский день;
- 16 апреля (воскресенье) – Пасха;
- 1 мая (понедельник) – День труда;
- 9 мая (вторник) – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне;
- 4 июня (воскресенье) – Троица;
- 28 июня (среда) – День Конституции Украины;
- 28 июля (пятница) – День Украинской государственности;
- 24 августа (четверг) – День Независимости Украины;
- 14 октября (суббота) – День защитников и защитниц Украины;
- 25 декабря (понедельник) – Рождество Христово по григорианскому календарю.