Выходные на Рождество и Новый год 2023: что нужно знать украинцам

В Украине во время военного положения действуют другие правила предоставления выходных. Все зависит от того, на какой день приходится государственный или церковный праздник, пишет Василина Копитко, РБК-Украина.

Традиционно в Украине переносили выходной на следующий рабочий день после праздника, если он выпадал на субботу или воскресенье.

В этом году Рождество западного обряда (25 декабря) приходится на воскресенье, Новый год тоже. Рождество восточного обряда (7 января) – на субботу.

Соответственно 26 декабря 2022 года, 2 и 9 января 2023 года должны быть выходными днями. Но поскольку в Украине военное положение продлили до 19 февраля 2023 года, перенос выходных - отменяется. Соответственно, понедельники после праздников будут рабочими днями.

Эти нормативы касаются государственных и учреждений. Владельцы частных компаний могут самостоятельно решать, каков будет график отдыха и работы персонала.

Календарь праздников на 2023 год

Сейчас в Украине 12 государственных праздников. Дни, на которые они выпадают, выходные. В 2023 году это: