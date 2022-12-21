Белый дом: Зеленский сам решил, что ситуация позволяет лететь в США

Президент Владимир Зеленский покидает Украину впервые после начала полномасштабного вторжения России и летит в США на основании собственного решения относительно ситуации с безопасностью.﻿ Об этом в телефонном общении со СМИ сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, сообщает Европейская правда.

"Мы имели возможность тесно проконсультироваться с президентом Зеленским по параметрам безопасности, чтобы он мог покинуть страну, приехать на короткий период в Соединенные Штаты и вернуться.

Конечно, это окончательное решение было принято им. Он пришел к выводу, что эти параметры безопасности соответствовали тому, что ему было нужно. Мы с этим согласились, поэтому выполняем соответственно" , - сказал представитель Белого дома.

Чиновник добавил, что Россия "будет продолжать делать то, что она делает", а "мы будем продолжать делать то, что делаем мы", в том числе США не будут препятствовать поездкам президента Зеленского, которые он считает необходимыми для продвижения интересов своего народа и своей страны.

"И я хотел бы отметить, что только сегодня утром он совершил поездку в город Бахмут на востоке страны, который очень близко к линии фронта на востоке. Ранее он уже посещал другие районы, расположенные прямо на линии фронта. И он принимает свои собственные решения относительно этих поездок, основываясь на том, что, по его мнению, будет лучшим для его народа" , - добавил представитель Белого дома.

Зеленский посетит США по приглашению президента Джо Байдена после того, как оба лидера обсудили визит Зеленского в Вашингтон во время телефонного разговора 11 декабря.