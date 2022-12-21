Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили более полутысячи оккупантов

Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили более полутысячи оккупантов
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

По данным Генерального штаба ВСУ﻿, Россия в войне против Украины уже потеряла 99 740 военных, более 3 тысяч танков и 1 972 артиллерийские системы.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.12 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 99 740 (+510) человек ликвидировано,
  • танков – 3 002 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 979 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 1 972 (+12) ед,
  • РСЗО – 412 (+2) ед,
  • средств ПВО – 212 (+0) ед,
  • самолетов – 282 (+1) ед,
  • вертолетов – 267 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 688 (+8) ед,
  • крылатых ракет – 653 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 608 (+9) ед,
  • специальной техники – 178 (+1) ед.

Данные уточняются.

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