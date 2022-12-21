Большинство граждан оптимистично оценивают будущее Украины - опрос

78,5% наших граждан оптимистично оценивают будущее Украины, показали результаты опроса﻿ Киевского международного института социологии.

По данным опроса, несмотря на полномасштабную войну и вызванные ею социальные, экономические и энергетические проблемы, 78,5% опрошенных оптимистично оценивают будущее Украины, 88% - будущее их общины.

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода сказал, что результаты соцопроса показали, что в Украине сформировалось устойчивое позитивное отношение и большие ожидания от "предложенной децентрализованной модели местного самоуправления, когда большинство вопросов решаются в общинах".

Исследование проведено Киевским международным институтом социологии в октябре-ноябре 2022 года. Всего было опрошено 2000 респондентов по всеукраинской выборке путем телефонного интервью.