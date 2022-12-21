10 млн украинцев могут страдать от ментальных расстройств из-за войны – ВОЗ
10 миллионов украинцев или примерно четверть населения Украины могут страдать от расстройств психического здоровья из-за войны. Об этом заявил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт во время пресс-брифинга, сообщает Украинская правда.
"По оценкам ВОЗ, до 10 миллионов человек находятся под угрозой того или иного психического расстройства, от тревоги и стресса до более тяжелых состояний", – сказал Ярно Хабихт.
Под "более тяжелыми состояниями", в частности, подразумевают посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).
По данным ВОЗ, российские оккупанты совершили по меньшей мере 700 атак на украинскую систему здравоохранения.
А увеличение количества российских атак на критически важную инфраструктуру и отключение электроэнергии только усугубили ситуацию.
По мнению Хабихта, из-за холодов и проблем с отоплением в Украине возрастет количество больных респираторными заболеваниями.
Также может увеличиться количество автомобильных аварий, вызванных неосвещенными улицами из-за отключения электроэнергии.
"Система здравоохранения функционирует. Но поскольку это длится 10 месяцев, это огромный стресс-тест. Мы постоянно видим новые вызовы", – сказал представитель ВОЗ.