ЦНС: Россияне могут сымитировать обстрел Беларуси Украиной

По данным Центра национального сопротивления, наёмники ЧВК "Лига", которая является частью ЧВК "Вагнер", прибыли на северную на границу Украины для подготовки провокаций. Вероятно, они планируют имитировать обстрел Беларуси со стороны ВСУ.

По информации Сопротивления, наемники разделены на две группы (80-90 человек) и прибыли в район села Крупейки в Лоевском районе Гомельской области. В распоряжении групп находится легкобронированная техника и тентованные грузовые автомобили. Группы усилены инженерными подразделениями.

В то же время, как отмечает Сопротивление, Беларусь ввела временное ограничение на въезд и вход в пределах пограничной полосы Лоевского района.

В ЦНС считают, что одним из сценариев провокации является обстрел территории Беларуси якобы Вооруженными силами Украины.

"Речь идет о именно тех наемниках, которые прибыли в Беларусь 20 сентября. Тогда на территорию белорусского частного охранного предприятия "ГардСервис", где размещались наемники, доставили 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах в Херсонской области.