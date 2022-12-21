Глава СБУ: Путина ждут всего два варианта

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк считает﻿, что российского президента Владимира Путина, который развязал войну против Украины, ждет международный трибунал или бесславная смерть в одном из своих бункеров.

"Заигрался, закрался, зазнался. Это - бункерный дед. Он реально живет в своем болезненном мире, и его постигнет два варианта: или скамья подсудимых в Гааге, или бесславная смерть где-то там в бункере на Алтае. Все" , - подчеркнул Малюк.

По словам Малюка, СБУ в сотрудничестве с другими правоохранительными органами уже сформировала "уникальную копилку" доказательств для будущих международных уголовных судов.