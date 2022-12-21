Украинцы с января смогут бесплатно получить энергосберегающие LED-лампы

Все совершеннолетние граждане Украины смогут бесплатно получить пять светодиодных ламп вместо ламп накаливания старого образца. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Замену 30 млн. лампочек профинансирует Евросоюз. Правительство Украины работает над тем, чтобы ускорить реализацию этой программы с ЕС, которая предварительно стартует в январе.

Отмечается, что программа будет реализовываться через отделения "Укрпочту", а ее механизм будет максимально упрощен. Человеку, который решит воспользоваться программой, нужно предварительно оставить заявку, прийти в отделение "Укрпочты" и обменять 5 ламп старого образца на 5 новых светодиодных.