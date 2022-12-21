Atlantic Council: Уступки РФ только укрепят имперские амбиции Путина

В то время как российское вторжение в Украину продолжается уже десятый месяц, разные комментаторы на Западе продолжают продвигать идею о том, что Украина должна «обменять территорию на мир». Однако долгая история российской имперской экспансии является ярким уроком для таких поклонников умиротворения. Об этом говорится в статье Atlantic Council, сообщает Зеркало недели.

Любой компромисс с Кремлем, позволяющий Москве сохранить контроль над частями Украины, не только не будет гарантировать мир, но и откроет перед РФ возможности для дальнейших актов международной агрессии, а также укрепит веру российского президента Владимира Путина в «фундаментальную слабость Запада».

Сторонники соглашения «земля в обмен на мир» склонны изображать себя внешнеполитическими реалистами, но продвигаемая ими политика сводится к нежизнеспособному разделению Украины, что почти наверняка приведет к новой войне. Такие уступки также рискуют укрепить намерения Путина по возвращению к дипломатии империализма.

Краткого обзора истории российской имперской экспансии в Украине и других соседних странах достаточно, чтобы продемонстрировать, что предложение Кремлю «земля в обмен на мир» вряд ли сработает. В течение сотен лет Россия расширяла свою территорию, начиная войны, чтобы ослабить, необязательно угнетая или аннексируя своих соседей. Медленно, но уверенно, эти соседи были бы сведены к вассальному статусу или полностью включены в империю.

История раздела Польши в восемнадцатом веке, в частности, должна остановить тех, кто сегодня выступает за раздел Украины в двадцать первом веке. Постепенное уничтожение польского государства было достигнуто в партнерстве с рядом ведущих европейских государств и позволило России значительно расширить свое присутствие в Европе.

Завоевание Украины Российской империей происходило по аналогичной схеме. Территории Украины постепенно отбирались у Польши и Османской империи на протяжении многих десятилетий. Основная часть украинских земель была аннексирована в период между 1650 и 1790 годами, но только в 1945 году вся Украина была включена в состав Советского Союза.

Путин не скрывает, что рассматривает нынешнее вторжение в Украину как современное продолжение войн имперской экспансии, которые вели российские правители Петр I и Екатерина II сотни лет назад. Более того, похоже, ему нравятся такие сравнения. Кремль сделал эту связь очевидной, вернув название царской эпохи «Новороссия» для территорий Украины, которые он стремится включить в состав РФ.

Начиная полномасштабное вторжение, Путин преследовал цель вернуть всю Украину в российскую сферу влияния. Однако это не означает, что что-то меньше будет считаться поражением. Действительно, «мирные планы», которые сейчас предлагают те, кто поддерживает уступки Кремлю, в Москве будут расцениваться как угодно, но не как поражение. Если России будет позволено легитимизировать свой контроль даже над небольшой частью суверенной территории Украины, это будет рассматриваться как большая победа и как зеленый свет для дальнейшего движения вперед.

Компромиссный мир, согласно которому Россия получит часть украинской территории, оправдает политику имперской агрессии Путина в глазах российской общественности и международной аудитории. Это поставило бы РФ в сильную позицию по планированию следующего вторжения, обрекая целое поколение украинцев жить либо под российской оккупацией, либо в тени войны.

Другие страны тоже не будут в безопасности. Если Путин сможет достичь своих имперских целей в Украине, есть все основания предположить, что он начнет новые захватнические кампании в других местах против народов Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии, которые раньше были частью Российской империи и СССР. Мирное соглашение, которое позволит Путину позиционировать себя как наследника Петра I, безусловно, не отговорит его от таких амбиций.

Очевидно, что все усилия, направленные на прекращение войны в Украине, приветствуются. Однако разговоры о компромиссе с Кремлем опасны, поскольку они рискуют подтвердить имперские иллюзии Путина, одновременно побуждая Москву верить, что решительность Запада может пошатнуться. На этом критическом этапе войны международные партнеры Украины не должны давить на Киев, чтобы он принял мир на российских условиях. Вместо этого они должны продолжать демонстрировать то, что решение о начале переговоров может быть принято только в Киеве.

Вместо того чтобы подпитывать дискуссии о возможных уступках, западные комментаторы и политики должны сосредоточиться на обеспечении Украины всем необходимым для защиты своей территории. Достаточно вооруженная Украина при непоколебимой поддержке крепкой международной коалиции сможет вести переговоры на своих условиях с позиции силы. Это единственный путь к урегулированию, которое будет действительно стойким.

Для достижения мира в Европе Путин должен потерпеть решительное поражение. Без такого поражения многовековая модель губительного российского имперского влияния продолжится, а судьба Украины постигнет другие европейские страны.