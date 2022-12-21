Разведка Британии: В Бахмуте начались городские бои

В последнюю неделю российские военные и наемники ЧВК "Вагнера" несколько продвинулись на восточную окраину города Бахмут в Донецкой области. Вероятно, российская пехота укрепилась в восточных промышленных районах города, а местами продвинулась в жилые районы города, заявляют в разведке Великобритании, сообщает Зеркало недели.

Интенсивные боевые действия ведутся в Бахмуте с июня, но передовые бои, в основном, проходят на открытой местности вокруг восточных подступов к городу.

После наступления россиян в Лисичанск и Северодонецк в июле 2022 г. в войне мало затяжных широкомасштабных боев в населенных пунктах.

"Учитывая, что боевые действия в городских условиях требуют высокоподготовленной пехоты с отличным руководством на более низком уровне, этот тип боя вряд ли подойдет плохо подготовленным бойцам Вагнера и мобилизованным резервистам российской армии" , - считают британские аналитики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 December 2022



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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/bVAFgQ4lAE — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 21, 2022

По словам аналитиков, Бахмут стал главным полем боя в войне, на которое Украина и Россия отправляют все больше войск, танков и артиллерии