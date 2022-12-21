CNN: Визит Зеленского в США имеет большое значение

Визит украинского президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом символически укрепит роль Америки как арсенала демократии в жестокой войне России против Украины и станет большим публичным упреком для главы Кремля Владимира Путина. Об этом пишет CNN, сообщает Зеркало недели.

Приезд Зеленского будет вызывать эхо прибытия британского премьер-министра Уинстона Черчилля в Вашингтон 81 год назад, через несколько дней после атаки на Перл-Харбор. Этот визит закрепил союз, который помог завершить Вторую мировую войну и построил послевоенный демократический мир.

Визит Зеленского разворачивается в условиях чрезвычайных мер безопасности. Прием в Белом доме для него станет, прежде всего, безошибочным знаком поддержки США и Запада в борьбе Украины против Путина. Эта война – пример того, что Байден назвал глобальной борьбой между демократией и тоталитаризмом.

Ожидается, что Байден объявит о выделении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности на сумму 1,8 млрд долларов, частью которой могут стать комплексы Patriot. Визит Зеленского также проходит в то время, когда Конгресс готов одобрить предоставление еще 45 миллиардов долларов помощи для Украины и союзников по НАТО.

Ожидаемое решение относительно Patriot, удовлетворяющее давний запрос Украины, отражает процесс приведения помощи США в соответствие с меняющейся стратегией нападения России. Система поможет Киеву лучше противостоять жестоким ракетным атакам РФ.

Встреча Байдена с Зеленским, неоднократно разговаривающими по телефону и видеосвязи, но не встречавшимися лично с момента вторжения, происходит в важный момент войны. Байден в течение нескольких месяцев осторожно калибровал американские поставки вооружений, чтобы поддержать Украину, но избежать эскалации конфликта в катастрофическом прямом столкновении между НАТО и Россией. Он, например, отверг призывы Украины к Западу обеспечить бесполетную зону над страной. Patriot – система противовоздушной обороны большой дальности, может стать глубочайшим погружением США в войну.

Бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил, что поездка Зеленского отражает критический момент, когда судьба войны, которую Украина не может выиграть без усиленной поддержки США, может быть решена до того, как Россия успеет перегруппироваться.

«Это окно возможностей для Украины, а также окно опасности. Россия слабая, (но) Россия станет сильнее. Это период, когда Соединенные Штаты должны предоставить поддержку. … Это окно, президент Зеленский знает это – если он собирается победить, при поддержке США, российскую агрессию в Украине» , - заявил Кларк.

Как Путин отреагирует на визит Зеленского в США?

Публичный характер визита Зеленского и ожидаемое заявление о Patriot также рискуют еще больше спровоцировать Путина. Глава Кремля сигнализирует, что какой бы катастрофической ни была война для российских войск, он настроен на длинную дистанцию, делая ставку на то, что поддержка для Украины со стороны Запада в конце концов уменьшится.

Визит Зеленского в Конгресс также сыграет важную роль в дебатах на Капитолийском холме относительно помощи Украине, поскольку республиканцы получат большинство в Палате представителей в следующем году. Некоторые сторонники бывшего президента США Дональда Трампа, которые будут иметь значительные рычаги влияния в Республиканской партии, заявили, что миллиарды долларов, которые были отправлены в Украину, должны быть направлены на укрепление южной границы США, где в ближайшие дни ожидается наплыв новых мигрантов.

Несмотря на то, что у Украины все еще есть сильная поддержка республиканцев в Сенате, именно такая изменчивая политическая динамика, похоже, формирует представления Кремля о том, как долго будет продолжаться решимость США в войне, от которой вполне может зависеть политическое выживание Путина.