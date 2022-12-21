Шойгу заявил, что численность российской армии увеличат до 1,5 млн военных

Министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 21 декабря, заявил, что Кремль хочет «довести численность» армии страны-террориста до 1,5 млн военных, сообщает Новое время.

В среду Шойгу выступал на коллегии минобороны РФ, где также присутствовал глава российского режима Владимир Путин.

"…Необходимо довести численность вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тысяч человек" , — цитируют Шойгу российские пропагандисты.

Министр обороны РФ повторил фейк о том, что это нужно для «решения задач по обеспечению военной безопасности» страны-агрессора. Согласно указу Путина, численность российских войск с 1 января 2023 года определена в 1 150 626 военных, что означает, что российский режим собирается отправить в армию еще 350 тысяч граждан страны-агрессора, пишет Медуза.

До этого Путин и его приспешники утверждали, что не собираются объявлять очередную волну мобилизации в РФ. По данным Генштаба ВСУ, страна-агрессор готовится к мобилизации в январе-феврале 2023 года.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 99 740 своих военных, за прошедшие сутки — 510.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

Американский институт изучения войны предположил, что в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.