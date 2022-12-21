Литва отправила первую партию термокомплектов для украинских военных
Литва отправила первую партию теплой одежды для украинских военнослужащих, сообщает Европейская правда.
Об этом написал в Twitter министр обороны Арвидас Анушаускас.
"Сегодня первая партия теплых свитеров и термокомплектов, изготовленных в Литве, была отправлена украинским бойцам. Всего в ближайшие недели в Украину будет доставлено 19 тысяч свитеров и 15 тысяч термокомплектов", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пользователи Facebook в Литве начали массово сталкиваться с блокировками за сообщения и комментарии о войне в Украине, из-за чего проблему рассматривают уже на уровне государственных ведомств.
Как известно, с аналогичными проблемами сталкиваются и украинские пользователи. В Meta уверяют, что украинские Facebook и Instagram не модерируют из Москвы.
Напомним, в знак солидарности с Украиной в разных муниципалитетах Литвы на час выключат праздничное освещение - на час выключить огни на елках призывают и жителей Литвы.