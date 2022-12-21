Литва отправила первую партию термокомплектов для украинских военных

Литва отправила первую партию термокомплектов для украинских военных
Фото: Facebook

Литва отправила первую партию теплой одежды для украинских военнослужащих, сообщает Европейская правда.

Об этом написал в Twitter министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Сегодня первая партия теплых свитеров и термокомплектов, изготовленных в Литве, была отправлена украинским бойцам. Всего в ближайшие недели в Украину будет доставлено 19 тысяч свитеров и 15 тысяч термокомплектов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пользователи Facebook в Литве начали массово сталкиваться с блокировками за сообщения и комментарии о войне в Украине, из-за чего проблему рассматривают уже на уровне государственных ведомств.

Как известно, с аналогичными проблемами сталкиваются и украинские пользователи. В Meta уверяют, что украинские Facebook и Instagram не модерируют из Москвы.

Напомним, в знак солидарности с Украиной в разных муниципалитетах Литвы на час выключат праздничное освещение - на час выключить огни на елках призывают и жителей Литвы.

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