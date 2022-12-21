Литва отправила первую партию термокомплектов для украинских военных

Литва отправила первую партию теплой одежды для украинских военнослужащих, сообщает Европейская правда.

Об этом написал в Twitter министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Сегодня первая партия теплых свитеров и термокомплектов, изготовленных в Литве, была отправлена украинским бойцам. Всего в ближайшие недели в Украину будет доставлено 19 тысяч свитеров и 15 тысяч термокомплектов" , - говорится в сообщении.

Today, the first batch of warm sweaters and thermal sets made in ???????? were sent to soldiers of ????????. Total of 19,000 thousand sweaters and 15,000 thermal sets will be delivered to Ukraine in the coming weeks. pic.twitter.com/yIukKiEoB0 — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) December 21, 2022

Ранее сообщалось, что пользователи Facebook в Литве начали массово сталкиваться с блокировками за сообщения и комментарии о войне в Украине, из-за чего проблему рассматривают уже на уровне государственных ведомств.

Как известно, с аналогичными проблемами сталкиваются и украинские пользователи. В Meta уверяют, что украинские Facebook и Instagram не модерируют из Москвы.

Напомним, в знак солидарности с Украиной в разных муниципалитетах Литвы на час выключат праздничное освещение - на час выключить огни на елках призывают и жителей Литвы.