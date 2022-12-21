Десантники ликвидировали российский бронированный штурмовик Су-25

Сечеславские десантники сбили российский бронированный штурмовик Су-25 Грач. Всего на счету подразделений ПВО десантно-штурмовых войск — 100 сбитых воздушных объектов РФ, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба ДШВ в Telegram.

"На днях, в районе выполнения задач, военнослужащими подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады ДШУ ВС Украины был сбит российский бронированный штурмовик Су-25 Грач" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский штурмовик был приземлен расчетом зенитного ракетного комплекса.

Всего на счету 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады ДШВ Украины уже 34 сбитых самолетов и вертолетов. Из них — 20 самолетов, 7 вертолетов, 7 беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

"В общем, на счету Десантно-штурмовых войск ВС Украины — ровно 100 сбитых средств воздушного нападения противника! Это украинское небо" , — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли 267 вертолета и 281 самолет. Также ВСУ ликвидировали около 99 740 военных РФ, а за минувшие сутки — 510.