Глава польского Генштаба приехал в Украину и встретился с Залужным

В Украину прибыл с визитом начальник Генштаба ВС Польши Раймунд Анджейчак. Он уже встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Залужного.

"Имел честь приветствовать в Украине начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Польша и моего друга генерала Раймунда Анджейчака" , - написал Залужный.

По его словам, визит главы польского Генштаба - это возможность откровенно обсудить ситуацию с безопасностью в регионе и сценарии ее развития.

"Благодарно, что Украина не сама в сопротивлении российской вооруженной агрессии, и в этом огромная заслуга польских братьев" , - отметил Залужный.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ поблагодарил польского генерала за оказанную международную военную помощь, включающую вооружение, военную технику, боеприпасы и необходимые материалы.

"Ценю возможность проводить профессиональную подготовку наших военнослужащих на польской территории. Вместе мы воплощаем стратегически важное решение о переходе Украины на тяжелое вооружение государств-членов НАТО. Глубокая благодарность польской стороне за лечение и реабилитацию раненых украинских воинов" , - подытожил Залужный.

Напомним, что недавно Украина и Польша обсудили ситуацию на границе на фоне маневров в Беларуси.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил о поддержке Украины "до последнего дня ее борьбы".