СМИ: Греция закрыла свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси

Греция решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси. При этом Афины запретили рейсы в РБ, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Pentapostagma.

Как отмечает издание, такое решение связано с ростом опасений насчет возможного прямого участия Беларуси в войне России против Украины. Таким образом, сегодня власти страны утвердили соответствующую директиву о введении ряда ограничений.

"В соответствии с решением совета эксплуатируемым авиаперевозчиками Беларуси самолетам, запрещается посадка, взлет с территории Греции или пролет над ее территорией" , - сказано в директиве.

При этом греческие авиаперевозчики должны не выполнять полеты в Минск и не залетать в воздушное пространство Беларуси.

Напомним, ранее стало известно, что авиакомпаниям Молдовы запретили возобновлять рейсы в Россию.