Ситуация на фронте: вечерние данные Генштаба

В течение суток российские оккупанты нанесли 3 ракетных удара и авиационный удар по гражданским объектам в Запорожской области. Кроме того, враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 21 декабря.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси и России продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.

Вместе с тем, на Слобожанском направлении, танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы н.п. Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении зафиксировано огневое поражение по районам н.п. Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг не прекращает обстреливать районы Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Дибровы на Луганщине.

На Бахмутском направлении огневого воздействия подверглись районы н.п. Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Дружба, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг обстрелял Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам по реактивной и ствольной артиллерии, в частности, подверглись Красногригорьевка Днепропетровской области, пригород и город Херсон и город Очаков Николаевской области. В этих населенных пунктах есть пострадавшие среди мирных жителей.

За сутки в городе Гуляйполе Запорожской области российская авиация цинично ударила по городской больнице.

Также подтверждено огневое поражение 15 и 16 декабря вражеских складов боеприпасов в районе Кадиевки Луганской области. Детонация на указанных складах продолжалась более 20 часов. Кроме того, 20 декабря огневому поражению подверглись оккупанты на полевом аэродроме в районе Каховки Херсонской области. Там находились около 30 единиц артиллерийских систем разного типа, САУ и РСЗО, а также боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Подробная информация о потере техники и личного состава уточняется.

Украинская авиация в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Также наши защитники сбили вражеский БПЛА типа "Форпост", который стоит около 6 миллионов долларов США.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины, в то же время поразили пункт управления и два района сосредоточения живой силы оккупантов.