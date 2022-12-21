Швейцария расширила санкции против России согласно последнему решению ЕС

Федеральный совет Швейцарии в среду принял решение о введении санкций против 141 физического и 49 юридических лиц, упомянутых в девятом санкционном пакете Европейского Союза, из-за агрессии РФ против Украины, сообщает Европейская правда.

В сообщении швейцарского правительства указывается, что под ограничения попадут депутаты Госдумы России, российские министры, физические и юридические лица, занимающиеся пропагандой, военнослужащие и представители различных видов вооруженных сил России.

Кроме того, Швейцария вводит санкции против физических и юридических лиц Ирана за поставки России дронов-камикадзе, которые та использует для ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Швейцарский Федеральный совет также принял к сведению экспортные ограничения, введенные Евросоюзом в рамках девятого пакета санкций, и пообещал рассмотреть присоединение к этим мерам в ближайшее время.

Напомним, Совет Евросоюза 16 декабря окончательно утвердил девятый пакет новых санкций, направленных на усиление давления на Россию в связи с ее войной против Украины. Он предусматривает новые меры экспортного контроля для ряда товаров двойного назначения и услуг, ограничения для нескольких российских банков и пропагандистских СМИ, а также добавление ряда лиц в санкционный список.

Швейцария последовательно присоединяется ко всем пакетам санкций ЕС против России. Среди последнего - приобщение к предельной цене на российскую нефть, транспортируемую морским путем.