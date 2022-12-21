США официально объявили о передаче Украине системы ПВО Patriot

Соединенные Штаты Америки (США) выделяют Украине очередной пакет военной помощи. Помимо прочего, в него войдет система противоракетной обороны Patriot, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение Госдепартамента США.

Сообщается, что госсекретарь Энтони Блинкен в соответствии с поручением президента Джо Байдена санкционирует выделение дополнительных вооружений, техники и боеприпасов для Украины на 1 млрд долларов. А Пентагон объявляет о дополнительной помощи на 850 млн долларов.

"Сегодняшняя помощь впервые включает систему ПВО Patriot, способную сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на значительно более высоком уровне, чем ранее предоставленные системы ПВО" , - отметил Блинкен.

Также сообщается, что США продолжат тесно сотрудничать с более чем 50 союзниками и партнерами по всему миру ради поддержки народа Украины. Причем поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется для того, чтобы Киев мог занять максимально сильную позицию за столом переговоров с Россией, когда для этого придет время.

Что такое комплексы Patriot

Зенитно-ракетный комплекс Patriot предназначен для защиты военных баз и крупных административных и промышленных центров от нападений с воздуха. Способен одновременно выявить до 100 целей. Система производится с 1960-х годов, но постоянно модернизируется. Является основой противоракетной обороны США и стран НАТО. Современные версии способны сбивать баллистические ракеты.

В зависимости от типа ракеты Patriot, могут сбивать аэродинамические цели на расстоянии до 160 км, баллистические - до 50 км. Максимальная высота поражения - более 24 км.

Отметим, батарея Patriot включает до восьми пусковых установок, каждая из которых несет четыре ракеты MIM-104 или МIM-109. В общей сложности батарея может одним залпом запустить сразу 32 ракеты.

Если же США передадут ракеты ERINT, то их можно разместить до 16 на одной пусковой установке. То есть до 128 ракет меньшего типа одним залпом.

Напомним, сегодня Белый дом официально подтвердил, что Украина получит батарею Patriot в новом пакете на 2 млрд долларов. До этого информацию о передаче комплекса противоракетной обороны публиковали американские СМИ, но подтверждений не было.

Пока неизвестно, когда Patriot доставят в страну и когда эти системы заступят на боевое дежурство. Ожидается, что украинские экипажи еще должны пройти обучение.