Укрпочта будет доставлять из-за границы генераторы и павербанки без пошлин

Укрпочта договаривается с национальными почтовыми операторами о приеме в своих отделениях генераторов и зарядных станций для беспошлинной доставки в Украину, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Отмечается, что Укрпочта обратилась к национальным почтовым операторам с просьбой разрешить прием в своих отделениях генераторов и зарядных станций для доставки в Украину.

Первой страной, которая согласилась, стала Латвия. Тарифы на доставку таких товаров будет устанавливать почта-отправитель. В Укрпочте отмечают, что в декабре товары критического импорта можно отправить из 600+ отделений почты Латвии, а доставка стоит от 25 евро.

"Перечень стран будет вскоре расширяться" , - отметил оператор.

Растаможка таких отправлений в Украине будет происходить без оформления грузо-таможенной декларации. К перевозке допускаются такие товары как: зарядные устройства, павербанки, аккумуляторы с литий-ионными составляющими, портативные зарядные станции, генераторы, водные фильтры, Starlink.

Чтобы отправить такой товар в Украину из-за границы с нулевой растаможкой нужно оплатить товар в интернет-магазине и заказать доставку на адрес знакомого человека в Латвии, который затем в ближайшем отделении Latvijas Pasts направляет посылку в Украину и оплачивает доставку. Доставка длится 10-14 дней.

Напоминаем:

В начале ноября Кабмин утвердил постановление, согласно которому от уплаты НДС и въездной пошлины будут освобождены важные для прохождения отопительного сезона товары.

Государственная таможенная служба объяснила правила для ввоза генераторов в Украину, в частности - какие можно ввозить без письменной декларации.