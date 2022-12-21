У Зеленского прокомментировали передачу систем Patriot Украине

Украина после объявления США о передаче систем ЗРК Patriot надеется на получение новых видов вооружения от партнеров. В частности, немецких танков, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Просто ЗРК Patriot. Официально…" , - написал Подоляк, реагируя на решение администрации президента США Джо Байдена.

Он пояснил, что с новыми системами ЗРК Patriot у украинской армии появится возможность "закрыть небо" и полностью сосредоточиться на уничтожении остатков российской "армии".

"Дальше - Leopard, Marder и… ракеты определенной дальности…" , - добавил советник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился с визитом в США.