У Зеленского прокомментировали передачу систем Patriot Украине
Украина после объявления США о передаче систем ЗРК Patriot надеется на получение новых видов вооружения от партнеров. В частности, немецких танков, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
"Просто ЗРК Patriot. Официально…", - написал Подоляк, реагируя на решение администрации президента США Джо Байдена.
Он пояснил, что с новыми системами ЗРК Patriot у украинской армии появится возможность "закрыть небо" и полностью сосредоточиться на уничтожении остатков российской "армии".
"Дальше - Leopard, Marder и… ракеты определенной дальности…", - добавил советник.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился с визитом в США.