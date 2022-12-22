Байден: Россия не победит в войне, но с Путиным говорить придется

Президент Джо Байден убежден, что война Украины и России не обойдется без переговоров с Путиным.﻿ Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, сообщает Украинская правда.

Байден подчеркнул, что независимо от того, считается ли зарубежный лидер врагом, диалог с ним остается основой международной политики.

"Вся политика - персональная, она о том, чтобы смотреть в глаза , - заявил президент США. - Нет замены тому, чтобы садиться друг против друга и смотреть в глаза, друг это или враг".

Но несмотря на готовность к диалогу с Путиным, Джо Байден выразил уверенность в том, что РФ проигрывает в войне с Украиной. Признаком этого президент США считает, в частности переход России к ударам по гражданским объектам.

"Этот парень (Путин - ред.), он проигрывает. Он уже проигрывал в прошлом" , - заявил Байден.