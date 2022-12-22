Зеленский - Конгрессу США: 2023 год станет решающим в войне

Президент Владимир Зеленский в обращении к Конгрессу США в Вашингтоне назвал следующий год решающим в войне, сообщает Европейская правда.

Президент подчеркнул, что борьба Украины продолжается, и Кремль нужно победить на поле боя.

"Наши две нации являются союзниками в этой битве, и следующий, 2023 год - решающее время в ней. Это время, когда украинская смелость и американская решимость должны гарантировать будущее нашей с вами свободы. Свободы людей, которые стоят за свои ценности" , - сказал глава государства.

По его словам, это сражение нельзя заморозить, отложить или игнорировать, надеясь, "что вас сам собой защитит океан".